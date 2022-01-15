Bolu’da zincirleme kaza! İstanbul yönü kapandı

Bolu’da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.