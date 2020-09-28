İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaya isimli vatandaş, hava almak için ormanlık alanda kesim yapan oğlu Bülent Kaya’nın yanına gitti. Bülent Kaya kesim yaptığı ağacın dalı, yanında bulunan babasının başına düştü. Ağaç parçasının başına düşmesi sonucu kanlar içinde kalan baba Kaya, yere düştü. Babasının yaralandığını gören Bülent Kaya'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya’nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Kaya, köyünde toprağa verildi. Babasının ölümüne neden olan Bülent Kaya hakkında ise adli işlem başlatıldı