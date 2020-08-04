Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin Kurban Bayramı öncesinde Mengen ve Gerede’de eylem ve faaliyetlerde bulunacaklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucundan ikametleri tespit edilen 5 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yaşadıkları evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerden 2’si jandarmadaki sorgusunu adından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.