"Bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği" iddiası

Sözcü Çataklı, "bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Güvenlik güçleri tarafından kırsal alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, şehir merkezlerinde de terör örgütü güdümündeki yapılanmalara yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiğini belirten Çataklı, bunun sonucunda, örgütle müzahir kitle arasındaki ilişki ve irtibat ağının giderek etkisiz kılındığını kaydetti.
Çataklı, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve yeniden müzahir kitlesiyle etkileşimini artırmak amacıyla bölgedeki terörist mezarlıklarının tahrip edildiği yönünde asılsız içeriklerle kurgulanmış haber, paylaşım ve açıklamalardan oluşan propaganda çalışması sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Terör örgütüne katılımın yok denecek kadar azaldığı bu dönemde, örgüte müzahir siyasi uzantıların temsilcileri mezarlıklara ziyaretler gerçekleştirip bölge halkımızı devlete karşı kışkırtmaya çalışmakta ve mağduriyet algısı oluşturarak terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılımı arttırmayı ve müzahir kitleyi harekete geçirerek konsolide etmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.
2015-2016'da yaşanan "Çukur-Barikat" olayları sürecinde Diyarbakır'daki örgüt mensubu teröristlerin mezarlarının, örgüt tarafından cephane/mühimmat depolama ve silahlı eğitim alanı olarak kullanılmasının unutulmadığını kaydeden Çataklı, bu durumun, bölücü örgütün mezarlıklar hakkındaki istismar edici tutumunu gösterir nitelikte olduğunu bildirdi.
Çataklı açıklamasına şöyle devam etti:
"Bölücü terör örgütü güdümündeki medya oluşumları tarafından mezarların tahrip edildiği yönündeki iddiaları içeren söylemler, görseller ve yapılan açıklamalar, toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körükleyici propaganda çalışmalarıdır. İddiaların aksine, güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine ise asla müsaade edilmemektedir."
Terör örgütü yandaşları tarafından ve çoğunlukla da ailelerin bilgisi ve onayı dışında, terör örgütü mensuplarına ait mezar taşlarının üzerine, teröristlerin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerinin yanında terör örgütüne katılış tarihleri ile örgütte kullandıkları kod isimlerinin yazıldığını, sözde "şehit" ifadelerinin kullanıldığını belirten Çataklı, ayrıca teröristlerin örgüt kıyafetli fotoğraflarının da olduğu sembolik anıt mezarlıklar oluşturulmaya çalışıldığının tespit edildiğini ifade etti.
Çataklı, "Bu kapsamda bugüne kadar tespit edilen mezar sayısı 58'dir ve bu konuda her türlü idari ve adli süreç işlemektedir. Hiçbir hukuk devletinde terör örgütlerinin meşrulaştırılmasına müsaade edilemeyeceği gibi ülkemizde de terör örgütlerinin bu yöndeki propaganda çaba ve girişimlerine bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, söz konusu mezarlara ilişkin görselleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
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