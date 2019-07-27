Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, bölücü terör örgütü PKK, Suriye ve Irak topraklarında birkaç yıl önce saldırılarında "paraşütlü bomba" kullanan terör örgütü DEAŞ'ın yöntemini kullanmaya başladı.

BASİT BİR MOTORU VE PARAŞÜTÜ VAR

Habertürk’ün ulaştığı görüntülerde, PKK’lı teröristlerin paramotor tarzı basit bir yönlendirme mekanizmasıyla çalışan yeni tip el yapımı patlayıcıları, sınırın karşısından üs bölgelerine gönderdiği yer aldı. Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın bu saldırı taktiğini terör örgütü DEAŞ'tan öğrendiğine dikkat çekti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ANINDA FARK ETTİ

19 Temmuz tarihinde Hakkari’nin Çukurca İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kazı Tepe, Meral Gediği bölgesinden Amca Deresi'ni takip ederek, Karlı Tepe sırtlarına doğru süzülerek gelen paraşüte benzer cisimlerim anında güvenlik güçlerince fark edildi. Üs bölgesindeki kameraya takılan görüntünün ardından sınır hattındaki askeri birliklerin konuyla ilgili uyarıldığı öğrenildi. Terör örgütünün DEAŞ'tan öğrendiği paraşütlü bombayı Mahmur bölgesinde imal ettiği belirtildi.