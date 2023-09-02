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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'ya sokak hayvanı bırakana rekor ceza! - Güncel haberler

        Bolu'ya sokak hayvanı bırakana rekor ceza!

        Bolu Belediye Encümenine, şehir dışından araçlarla kente sokak hayvanı getiren kişi ya da kurumların tespit edilmesi halinde, 1 milyon lira ila 5 milyon lira arasında para cezası kesme yetkisi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 07:54 Güncelleme: 02.09.2023 - 08:38
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        Bolu'ya sokak hayvanı bırakana rekor ceza!
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        Bolu Belediye Meclisi'nin 2023 yılı eylül ayı birinci birleşiminde, meclis üyeliğinden istifa eden AK Partili Hacer Çınarın yerine, açık oyalamayla teftiş ve murakabe komisyonu üye seçimi yapıldı.

        AA'da yer alan habere göre imar plan ve tadilat başvurularının, imar komisyonuna havale edilmesinin ardından birim müdürlüklerinden gelen konular görüşüldü. Daha sonra CHP'li meclis üyeleri Mehmet Korkmaz ve Saadet Dişli ile İYİ Partili Ahmet Yılmazın sokak hayvanlarına ilişkin önergesi ele alındı.

        "TOPLU HAYVAN BIRAKMANIN CEZASI YOK"

        Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar sağdan soldan. Belediyelerin araçlarıyla bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar. Köpekleri bizim mücavir sahamıza bırakıp, kaçıyorlar. Kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm ve cezalar var. Ama bir yere toplu hayvan bırakmanın cezası yok" ifadelerini kullandı.

        "1 MİLYON TL'DEN 5 MİLYON TL'YE KADAR CEZA"

        Özcan, bu konuda caydırıcı olmak istedikleri için 1 milyon liradan, 5 milyon liraya kadar ceza kesme yetkisi istediklerini vurguladı. Yapılan oylamada Belediye Encümenine, "sokak hayvanlarını toplu şekilde şehir dışından Bolu'ya getirip bırakan kişi ve kurumlara, 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası verme yetkisi"ni kapsayan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda Bolu Belediyesi atık su bedellerine ilişkin meclis üyelerine bilgi de veren Özcan, bu konuda kayıp ve kaçakları büyük ölçüde engellediklerini vurguladı.

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