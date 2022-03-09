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Bolu ve Düzce okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 10 Mart 2022 yarın Düzce ve Bolu okullar kar tatili oldu mu?

10 Mart Bolu ve Düzce okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

Bolu ve Düzce’de 10 Mart okullar tatil mi sorusu araştırma konusu oldu. Sibirya soğuklarının etkili olmasıyla birlikte bazı illerde eğitime ara verildi. Peki, 10 Mart Bolu ve Düzce okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

09.03.2022 - 15:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının gece yarısı itibariyle etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde kar tatili verildi.  İl Valiliklerinden gelen açıklamaların ardından kar tatili olan iller netlik kazanıyor. inlerce veli ve öğrencinin gözü “Bolu ve Düzce okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? sorusuna çevrildi. Peki, 10 Mart 2022 yarın Düzce ve Bolu okullar kar tatili oldu mu? İştei tüm detaylar…

  • BOLU’DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Bolu’da 10 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

  • BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    Bolu hava durumu için tıklayınız.

  • DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Düzce Valiliği 10 Mart Perşmebe günü için okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

  • DÜZCE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    Düzce hava durumu için tıklayınız.

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