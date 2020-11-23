Bolu ve Düzce'de yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

Sabah saatlerinden itibaren Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, yoğun sis yüzünden sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Sürücülerin dikkatli seyretmesi için güzergahta sis lambaları yakıldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hıza karşı uyardı, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

- Düzce

Düzce'de kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nda Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.