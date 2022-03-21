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Bolu Dağı Tüneli kazasında yaralanan 8 aylık bebek hayati tehlikeyi atlattı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Bolu'da da kendisini hissettirmişti. Bolu Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 18 araç birbirine girmiş ve bir kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlar arasında bulunan 8 aylık bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmesi gönüllere su serpti

21.03.2022 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu Tüneli kazasında yeni gelişme
Bolu Tüneli kazasında yeni gelişme
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Bolu Dağı Tüneli’nde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında kazaya karışan araç sürücüleri hakkında soruşturma başlatıldı. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebek ise hayati tehlikeyi atlattı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 17’si olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 14’üne kaza yerinde müdahale edildi. Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 aracın karıştığı kazayla ilgili araç sürücülerinin kusurlarının tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan sürücülerin kusurları incelendikten sonra yargılama süreci başlayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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