18 Mart Cuma günü Bolu Dağı'nın TEM otoyolu bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasının ardından İstanbul ve Ankara istikametine giden yol bir süre ulaşıma kapatılmıştı. Bolu Dağı Tüneli'nden 19 Mart Cumartesi günü bir kaza haberi daha geldi. Bolu Dağı Tüneli'de çok sayıda aracın karıştığı kazanın ardından Bolu Dağı Tüneli'nde yol durumu merak konusu oldu.