Bolu'nun 'sakin şehir' unvanlı ilçesi

Mimarisi çok güzel. Göynük'e geldiğiniz anda buranın Osmanlı kasabası olduğunu hissedebiliyorsunuz. Hem yemekleri lezzetliydi hem insanları da çok sıcak kanlı. Doğası çok güzel kokuyor, hava çok güzel esiyor. Gerçekten yaşanılacak bir yer" dedi.