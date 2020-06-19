Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

AA

Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında 3 hackerın da bulunduğu 17 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.A, M.Ç, E.G, N.K, S.E, O.Y, Y.B.B. ve A.K, tutuklandı, S.Ü, İ.H.E, İ.T, S.K, S.Ö, A.E, H.K, C.S. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 15 Haziran'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatılmış, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlenmişti.