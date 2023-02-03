Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa BOLU KAZA| Son dakika haberler: Bolu'da zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı! - Son dakika haberleri

Son dakika haberi Bolu'da zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı. 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yolu açmak için başlatılan çalışmalar sürüyor

Giriş: 03.02.2023 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL
BOLU KAZA| Son dakika haberler: Bolu'da zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı! - Son dakika haberleri
Bolu'da zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

KAZA SAAT: 08.00 SIRALARINDA OLDU

DHA'da yer alan habere göre kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi.

TIR BARİYERLERE ÇARPIP YOLU KAPATTI

İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolu kapattı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 YARALI

Daha sonra arkasından gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışının devam ettiği otoyolun İstanbul yönü kaza sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.