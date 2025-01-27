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        Haberler Gündem Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edildi - Gündem Haberleri

        Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edildi

        Sağlık Bakanlığı: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:11 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:50
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        46 vatandaş taburcu edildi
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        Sağlık Bakanlığınca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiği, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

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        #kartalkaya
        #Sağlık Bakanlığı
        #haberler
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