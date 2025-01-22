Bolu Kartalkaya otel yangınında son durum 22 Ocak 2025: Bolu Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
Bolu Kartalkaya otel yangından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Otelin iç ve dış kaplamasının ahşap olması alevlerin hızla yayılmasına sebep olurken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı. Türkiye'nin kayak turizminin en yoğun olduğu Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde çıkan yangında ölü ve yaralı sayısı merak ediliyor. Peki 22 Ocak Bolu Grand Kartal Otel yangını nasıl ve neden çıktı, ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Bolu Kartalkaya otel yangınında son durum
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Bolu Grand Kartal Otel yangını ölü ve sayısı merak ediliyor. 12 katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangın sebebiyle Bakan Yerlikaya olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 238 kişinin konakladığı otelde, gece yarısı başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Oteldeki yangın sebebiyle pek çok aile hayatını kaybetti. Peki Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, yangın neden çıktı?
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BOLU KARTALKAYA OTEL YANGINI SON DURUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangında ölü sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü. Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Değerli arkadaşlar yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum.
Burada sağlık il müdürlüğü koordinasyonunda 52 naaşın kimlikleri tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 cumhuriyet başsavcımız ve bilirkişi, yangın sebebi, ihmal ve kusurla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadar ki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor.
BOLU GRAND KARTAL OTEL ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?
Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle ölü sayısı 76 oldu.
Sağlık Bakanlığı yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.
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4 KİŞİLİK AİLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve kızları Pelin ile Kerem Güngör de faciada hayatlarını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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GAZETECİ TÜRKMEN'İ AİLESİYLE KAYBETTİK
Büyük faciada, hayatını kaybedenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı, eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) de olduğu öğrenildi.
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ANNE KIZ BİRLİKTE ÖLDÜLER
Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Elim faciada, İzmir'de yaşayan diş hekimi Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıf öğrencisi olan kızı Alya Altın hayatını kaybetti.
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AİLESİ KURTULDU, DEHŞETTE BAŞKA YÖNE KAÇAN ÖZÜM KAHRETTİ
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını dehşetinde Karataşlı ailesi de kâbusu yaşadı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Kızlarını arayan ailesi kahreden haberi aldı
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DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE ÇOCUKLARI ARTIK YOK
DHA'daki habere göre yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti.
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BABALARI İLE HAYATA VEDA ETTİLER
ODTÜ Koleji'nden yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
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DOĞAN ÇİFTİ 2 ÇOCUĞUYLA HAYATINI KAYBETTİ
Adanalı olan ve yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi.
Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.
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5 KİŞİLİK AİLE ARTIK YOK
Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5’i de Çetiz Ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe (40), Ankaralı doktor eşi Ahmet (44), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9), tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.
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5 KİŞİLİK AİLE 9 YAKINIYLA CAN VERDİ
Hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.
Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınlarıyla birlikte 14 kişi hayatını kaybetti.
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BUGÜN UĞURLANACAKLAR
Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, bugün ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ
Kartalkaya'daki faciada, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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AİLESİNDEN 7 KİŞİYİ KAYBETTİ
Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, yürek yakan faciada ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin’in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torunu yaşamını yitirdi.
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ACI HABERİ ALDI
Baba Gültekin, dün sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.
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BOLU KARTALKAYA YANGINI NEDEN ÇIKTI?
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.
Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı. Yangının ardından ortaya çıkan detaylar, faciaya davetiye çıkaran ihmalleri gözler önüne serdi. Otelde duman detektörünün ve yangın söndürme sisteminin olmadığı, alarm zillerinin çalmadığı ve acil çıkış kapısının bulunmadığı iddia edildi.
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ENKAZA DÖNDÜ! İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yangın söndürüldükten sonra 12 katlı binanın içerisinden çekiken görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi
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