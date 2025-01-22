BOLU KARTALKAYA OTEL YANGINI SON DURUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangında ölü sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü. Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Değerli arkadaşlar yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum.

Burada sağlık il müdürlüğü koordinasyonunda 52 naaşın kimlikleri tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 cumhuriyet başsavcımız ve bilirkişi, yangın sebebi, ihmal ve kusurla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadar ki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor.

BOLU GRAND KARTAL OTEL ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle ölü sayısı 76 oldu.

Sağlık Bakanlığı yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.