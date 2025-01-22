DOĞAN ÇİFTİ 2 ÇOCUĞUYLA HAYATINI KAYBETTİ

Adanalı olan ve yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi.

Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.