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        Haberler Gündem Güncel Bolu Kartalkaya'daki yangının araştırılması için komisyon kurulacak | Son dakika haberleri

        Bolu Kartalkaya'daki yangının araştırılması için komisyon kurulacak

        Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kararına göre Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:48
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        Yangının araştırılması için komisyon kurulacak
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        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Bolu Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul’un 28 Ocak 2025 tarihli 49'uncu birleşiminde karar verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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