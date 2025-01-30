Bolu Kartalkaya'daki yangının araştırılması için komisyon kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Bolu Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul’un 28 Ocak 2025 tarihli 49'uncu birleşiminde karar verildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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