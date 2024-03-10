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        Haberler Gündem Bolu İmsakiye Takvimi 2024: Bolu iftar saati kaçta? Diyanet Bolu iftar vakti ve sahur saatleri açıklandı!

        Bolu İmsakiye Diyanet 2024: Bolu iftar saati ve sahur saati ne zaman?

        Ramazan ayına sayılı saatler kala il bazında iftar ve sahur saatlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İslam aleminde önemli ve özel bir yeri olan "On Bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı boyunca oruç tutulup, ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayımladı. İşte Bolu iftar ve sahur vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:25
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        • 1

          Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş devam ediyor. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Bolulular iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İl bazında değişiklik gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde derledik. İşte Diyanet'e göre Bolu iftar ve sahur vakitleri...

        • 2

          BARTIN İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

          Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
          1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:41 07:05 13:09 16:25 19:03 20:21
          2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:39 07:03 13:08 16:26 19:04 20:22
          3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:37 07:01 13:08 16:26 19:05 20:24
          4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:36 07:00 13:08 16:27 19:06 20:25
          5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 05:34 06:58 13:08 16:28 19:07 20:26
          6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 05:32 06:56 13:07 16:28 19:08 20:27
          7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 05:30 06:55 13:07 16:29 19:09 20:28

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        • 3

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        • 4

          İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

          2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        • 5

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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