Grand Kartal Otel yangını son dakika: 21 Ocak Bolu Grand Kartal Otel yangını neden çıktı, ölü ve yaralı kaç?
Grand Kartal Otel yangını son dakika gelişmeleri ile gündemde takip ediliyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Grand Kartal Otel yangınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. Okulların tatil olmasıyla kayak merkezlerine akın edilirken vatandaşların son durumu merak ediliyor. Peki 21 Ocak Grand Kartal Otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı? İşte Grand Kartal Otel yangını otel yangınında son durum
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Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Bolu’da Grand Kartal Otel’de yangın çıktı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının otelin restoran katında başladığını ve kısa sürede büyüdüğünü açıkladı. Otelde toplam 234 misafirin konakladığını belirten Vali, yangının 03.30 sularında çıktığını ifade etti. Yangınla ilgili detaylı incelemeler sürüyor. Peki Bolu otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü, ölü ve yaralı kaç?
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BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGINI SON DURUM
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtirken, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti. Söndürme çalışmasının devam ettiği otelde odaların tek tek kontrol edildiği öğrenildi.
09.42- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi
09.53- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi
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BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGININDA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde, saat: 03.30 sıralarında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.
AA'da yer alan habere göre sabahın ilk saatlerinde alevlerin yükseldiği otele, yapılan ihbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.
Söndürülme çalışmaları sürüyor.
YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde, gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre yangının, restoran katında çıktığını söyledi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın yangında, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu Kartalkaya'daki yangına ilişkin paylaşım geldi.
"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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BAKAN ERSOY: AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.
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SAHRA HASTANESİ KURULDU
Öte yandan bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri, kurulan sahra hastanesinde yapılıyor. İtfaiye ekiplerinin, otelin arka kısmında devam eden yangını söndürme çalışması sürüyor.
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"YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR"
Aydın, hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Vali Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi.
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"YARALI SAYISI 20'NİN ÜZERİNDE"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, yangının ardından Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Otellerin ahşap kaplama olması nedeniyle yangın çabuk yayılıyor. Yaralı sayısı bendeki bilgilere göre 20'nin üzerinde. İnşallah, başka acı haber almayız" diye konuştu.
İtfaiye ekiplerinin, otelin arka kısmında devam eden yangını söndürme çalışması sürüyor.
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BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Bakan Yerlikaya, İlk belirlemelere göre maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.