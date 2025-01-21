BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGINI SON DURUM

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtirken, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti. Söndürme çalışmasının devam ettiği otelde odaların tek tek kontrol edildiği öğrenildi.

09.42- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi

09.53- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi