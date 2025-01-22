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        Haberler Gündem Bolu'daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu'daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:57
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        Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı
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        Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Türkmen ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Nimet Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığına götürüldü.

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        #Nedim Türkme
        #haberler
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