Bolu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametine ilerleyen Abdullah K. idaresindeki cip, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri ile Saliha K, sağlık ekiplerince Bolu'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Çağlar Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dörtdivan dinlenme tesisleri mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.