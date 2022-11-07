Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı

Hastaneye kaldırılan 32 kişiden 28'i, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'si ağır 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

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