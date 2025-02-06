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        Haberler Gündem Güncel Bolu'daki otel yangınında 2 kişi daha tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bolu'daki otel yangınında 2 kişi daha tutuklandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Yangınla ilgili tutuklu sayısı 21'e yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:28 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:28
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        Bolu'daki otel yangınında 2 kişi daha tutuklandı
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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

        Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal (Fotoğraf: İHA)

        TUTUKLU SAYISI 21 OLDU

        Soruşturma kapsamında son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edilen Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Köstereli ve Bal hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkemenin ardından Bal ve Köstereli cezaevine gönderildi. Davaya ilişkin tutuklanan kişi sayısı 21'e yükseldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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