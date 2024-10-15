Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bolu'daki hareketler Çin uydusu ile takip edilecek | Son dakika haberleri

        Bolu'daki sismik hareketler, Çin uydusu ile takip edilecek

        Bolu'daki sismik hareketler, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı tarafından Musluklar köyünde kurulan manyetometre cihazı ve Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek. İstasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ile AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve Çin'den gelen uzmanlar tarafından incelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki hareketler Çin uydusu ile takip edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'nun Musluklar köyü mevkisine, Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından manyetometre cihazı kuruldu.

        Proje, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında gerçekleştirildi. Kurulumu tamamlanan istasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ile AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve Çin'den gelen uzmanlar tarafından incelendi. Çinli uzmanlar, kurulumu yapılan sistem hakkında bilgi verdi.

        Çalışmayla ilgili Bolu AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile başkanlığımız arasında yürütülen 'Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması' projesi kapsamında iyonosfer, hem karadan jeodezik yöntemler ve iyonosonda ve benzeri donanımlarla hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülmektedir.

        Söz konusu proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen 1 adet manyetometre cihazı kurulmuştur. Sistemin kurulumunu yapan Çin Halk Cumhuriyeti ekibinden istasyonla ilgili detaylı bilgi alınmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bolu Haberleri
        #AFAD
        #Çin uydusu
        #sismik hareketler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        Habertürk Anasayfa