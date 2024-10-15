Bolu'daki hareketler Çin uydusu ile takip edilecek | Son dakika haberleri

Bolu'daki hareketler Çin uydusu ile takip edilecek | Son dakika haberleri

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Bolu'nun Musluklar köyü mevkisine, Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından manyetometre cihazı kuruldu.

Proje, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında gerçekleştirildi. Kurulumu tamamlanan istasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ile AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve Çin'den gelen uzmanlar tarafından incelendi. Çinli uzmanlar, kurulumu yapılan sistem hakkında bilgi verdi.

Çalışmayla ilgili Bolu AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile başkanlığımız arasında yürütülen 'Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması' projesi kapsamında iyonosfer, hem karadan jeodezik yöntemler ve iyonosonda ve benzeri donanımlarla hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülmektedir. Söz konusu proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen 1 adet manyetometre cihazı kurulmuştur. Sistemin kurulumunu yapan Çin Halk Cumhuriyeti ekibinden istasyonla ilgili detaylı bilgi alınmıştır."