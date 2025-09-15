Habertürk
Habertürk
        Bolu'daki Gölköy'de su seviyesi düştü | Son dakika haberleri

        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 22 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:15 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:15
        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü.

        Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle su seviyesi azaldı.

        Gölü besleyen Mudurnu Deresi havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle kurudu. Abant Deresi'nden ise çok az miktarda gelen su göle akıyor.

        Ağustosta seviyesi yüzde 28'lere gerileyen gölde, bu oran eylül ayı itibarıyla yüzde 22'ye düştü. Baraj gölünde, kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.

        #Bolu Haberleri
        #gölköy baraj gölü
