Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol durumu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından takip ediliyor. 21 Kasım Salı günü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde belirli saat aralığında ulaşım kapatılacak. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. İşte 21 Kasım 2023 Bolu Dağı tüneli yol durumu ve trafiğe açılacağı saat...