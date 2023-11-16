Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde zincirleme kaza: 6 yaralı

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Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Erkan Çam idaresindeki, Tahir Demirci yönetimindeki, Erhan Şirin kontrolündeki ve Şener Keser idaresindeki otomobiller Darıyeri Hasanbey mevkisi 2. Viyadük üzerinde çarpıştı.

AA'nın haberine göre; Zincirleme trafik kazasında sürücülerden Erhan Şirin ve Tahir Demirci ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şükrü Demirel, Çiğdem İçten, Halit İçten ve Dilan Yalçın yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.