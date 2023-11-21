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        Haberler Gündem Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım tekrar sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:56
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        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı
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        Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08.00'da ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlandı.

        Yaklaşık 14 saat süren çalışmalarda, tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde de derz onarımı yapıldı. Çalışmaların bitmesinin ardından saat 22.00 itibarıyla İstanbul istikameti ulaşıma tekrar açıldı.

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