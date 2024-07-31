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        Haberler Bilgi Yaşam Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, açık mı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı yol durumu ve alternatif güzergah

        Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı yol durumu ve alternatif güzergah

        İstanbul ve Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan Bolu Dağı Tüneli'nin yol durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde araç sahiplerini yakından ilgilendiren Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olacağı bilgisi gelmişti. Tünelden geçmek zorunda kalan vatandaşlar ise alternatif yol güzergahlarını araştırıyor. Peki Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, açık mı, ne zaman açılacak? İşte Bolu Dağı yol durumu ve alternatif güzergah

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:02
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        • 1

          Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Bolu Dağı Tüneli'nin kapanacağı duyuruldu. Sürücüler Bolu'da bulunan tünelin kapanacağı tarihi araştırıyor. Çalışmalar sebebiyle tünelin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Peki Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak, kaç gün kapalı?

        • 2

          BOLU DAĞI TÜNELİ KAPANDI MI?

          Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü 31 Temmuz itibarıyla saat 08.00'da ulaşıma kapatıldı.

          Tünel tam 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

          BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

          Bolu Dağı Tüneli'nin 19 Eylül'de tamamlanması planlanıyor. Yapılan çalışmalar sırasında Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında ulaşım D-100 Karayolu'ndan sağlanacak.

        • 3

          ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI

          Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları başladı.

          Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü bugün saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatıldı.

          İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu kullanacak. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecek. Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor.

        • 4
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