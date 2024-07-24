BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde çalışmalara Temmuz ayının sonunda başlanacağını açıkladı.

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüp uzatma işleminin aynısının İstanbul yönündeki tüp için de gerçekleşeceğini belirtti. Bayındır, "Tüpün bir kısmını uzatmıştık diğer tüpü de uzatmayı planlıyoruz. Bu da devlet yolu üzerindeki çalışmamız bitince, temmuz ayının sonunda ya da ağustos ayı başında bu çalışmamızı başlatacağız. İhalesi yapıldı, çalışmanın yaklaşık 50 gün olarak sürmesini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çalışmalar sonunda İstanbul yönü de 67 metre kadar uzatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikametindeki trafik, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak. Sürücüler otoyola Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar katılabilecek.

BOLU TÜNELİ KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

Bölge Müdürü Bayındır, İstanbul istikametinin temmuz ayının sonunda trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını aktardı. TEM Otoyolu'nun 50 gün trafiğe kapalı kalacağının öngörüsünde olduklarını ifade eden Bayındır, trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını dile getirdi.