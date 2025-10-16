Bolu Valiliği’nin açıklamasına göre, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki İstanbul istikametinde (Bolu Tüneli dâhil) tünel giriş kısmında kaplama çalışması yapılacak. Bu nedenle, Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 31 Ekim’e kadar her gün 5 saat süreyle trafiğe kapalı olacak. Peki, sürücüler hangi alternatif güzergâhı kullanacak? İşte ayrıntılar...