İHA

Bolu’da 2 gündür aralıksız olarak süren kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bolu Dağı’nın özellikle D-100 Karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı, zaman zaman trafiğin durmasına neden oluyor. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tır ve tankerler, D-100 Karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak, geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçların, karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından geçişlerine izin verilecek.

Erzincan'dan İstanbul'a giden bir sürücü 6 saattir beklediklerini belirterek, "Kar yağışına göre 5-6 saat daha bekleyeceğiz galiba. Hiçbir şey yemedik. Aracımızdaki suyu da bitirdik. Burada bekliyoruz" dedi.