Bolu Dağı sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

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Yüz ölçümlerinin büyük bölümü ormanlarla kaplı Bolu ve Düzce, sonbaharla bir başka güzelliğe büründü.

Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, sonbaharın eşsiz güzelliğinde, görsel şölen eşliğinde seyahat ediyor.

D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde ağaçlardaki sarı, yeşil ve kahverengi tonları, renk cümbüşü oluşturuyor.

- Sonbahar güzellikleriyle Karadeniz'e yolculuk

Özellikle kış aylarında dik rampalarıyla sürücülerin adeta korkulu rüyası olan, Batı Karadeniz'deki sahil kentlerine ulaşımın sağlandığı D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca mevkisi de sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

Yolda çınar, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor. Güzergahı kullanan sürücüler, yolda durarak bol bol fotoğraf çekiyor. Yolculuğun adeta sonbahar tatiline dönüştüğü bölgede seyahat edenlerin yol kenarlarında durarak dinlendiği görülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca mevkisinde doğanın sunduğu eşsiz güzellik, drone ile de havadan görüntülendi.