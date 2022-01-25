Bolu Dağı'nın İstanbul yönü otobüslere kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan dinlenme tesisinin araç parkı alanı gece karayolları ekipleri tarafından kardan temizlendi.

Bölgede oluşturulan kontrol noktasında yapılan uygulamada, yolcu otobüslerinin Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmedi. Otobüsler, araç park alanına yönlendirildi.

Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara, Türk Kızılay ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı. Bölgede devam eden kısıtlamanın sona ermesiyle yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verilecek.