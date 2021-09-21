Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

İstanbul istikametine seyreden Lütfi M. idaresinde 31 AAZ 75 tır, Karanlıkdere mevkisinde sis ve sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

Kazada sürücü yaralanmazken, tır bariyerde asılı kaldı.

Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları vatandaşlar tarafından toplandı.

Tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.