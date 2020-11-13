Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - BOLU

AA

Sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Abant Kavşağı ile kent merkezinin Dağkent ve Kalıcı Konutlar mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi dolayısıyla, kara yolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerledi.Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.Ayrıca D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücülerin yollarını rahat görebilmeleri için güzergahta bulunan sis lambaları da aralıksız olarak çalışıyor.