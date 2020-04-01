Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı D-100 kara yolu Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu bölümünde sis ile birlikte aralıklarla yağış etkili oluyor.

Bölgede Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak, Taşaltı, Sarıçökek ve Kaynaşlı mevkilerinde görüş mesafesi sis nedeniyle yer yer 20 metreye düşüyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ve polis ekipleri, sis nedeniyle yolda güçlükle ilerleyen sürücüleri, yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışın ve sisin, etkisini aralıklarla sürdüreceğini bildirdi.