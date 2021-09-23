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Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde otomobilin bariyerlere saplanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

23.09.2021 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu Dağı'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
AA

İstanbul istikametinde seyreden Recep Y. idaresindeki 66 AAS 182 plakalı otomobil, Karanlıkdere mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Arife ve Tevdiye Y, polis, jandarma, sağlık ve kaza kırım ekiplerince güçlükle kurtarıldı.Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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