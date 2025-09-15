Habertürk
        Bolu Dağı kışa döndü | Son dakika haberleri

        Bolu Dağı kışa döndü

        Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor. Kış mevsimini andıran görüntülerde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:18
        Bolu Dağı kışa döndü
        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerledi.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle yol güzergahı üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hafif şekilde yağmur da etkili oldu, sürücüler yavaş ilerledi.

