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        Haberler Gündem Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı

        Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı

        Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplı yollarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:28 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:28
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        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı
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        Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplı yollarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Karayolları ekipleri kar yağışının yoğun olduğu Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı

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        #Bolu Dağı geçiti
        #haberler
        #Bolu dağı kar
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