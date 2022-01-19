Otobüs yoldan çıktı, 27 yolcu mahsur kaldı

AA

Kaza Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana geldi. Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Bahattin Cancan idaresindeki 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsü, Dörtdivan mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, bariyerlere dayanan otobüsün kapıları açılmadığı için yolcular araç içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALAN YOLCULAR KURTARILDI

Trafiğin yavaş akması ve yaşanan maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman durması nedeniyle ekipler olay yerine yaklaşık 2 saate ulaştı.

AA'nın haberine göre; otobüste bulunan 27 yolcu ve görevliler, bariyerlerin kesilmesi sonucu açılan kapılardan dışarıya çıkartıldı. İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yola çekildikten sonra yoluna devam etti.