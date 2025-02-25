Bolu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda M.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Kuzuören Dağlı köyü yakınlarında M.A. yönetimindeki TIR'a arkadan çaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan otobüsteki 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma sürüyor.