Bolu'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
İstanbul'dan Malatya'ya giden Kayısı Kent firmasına ait Gürkan G. idaresindeki yolcu otobüsü, otoyolun İstanbul istikameti Bahçeköy mevkisinde önünde seyreden Yusuf Celil S'nin kullandığı kamyona çarptı.Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otobüs şoförü Gürkan G. hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlandı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.