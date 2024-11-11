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        Haberler Gündem Bolu'da yeşil alanlara kadın eli değdi

        Bolu'da park, kavşak ve refüjlerdeki yeşil alanlara kadın eli değdi

        Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün parklar, kavşaklar ve refüjlerdeki mevsimine uygun yeşillendirme çalışmaları kadın personeller tarafından yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:19
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        Bolu'da yeşil alanlara kadın eli değdi
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        Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklar, kavşaklar ve refüjlerde mevsimine uygun yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Sezonun açılmasıyla birlikte kentin çeşitli noktalarında çim serme ve park onarım çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan Lütfü Güneç parkında çim serme, kırılan oyun gruplarının yenilenmesi ve eskiyen yürüyüş yollarının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirdi. Alandaki çalışma kadın personeller tarafından yapıldı.

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