Bolu'da yangın çıkan köydeki vatandaşlara yardım malzemeleri teslim edildi

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Otacıoğlu ve dernek üyeleri, yangında 12'si ev olmak üzere 42 binanın kullanılamaz hale geldiği Kuzfındık köyünü ziyaret etti.
Otacıoğlu ve beraberindekiler, başlattıkları yardım kampanyası kapsamında toplanan kuru gıda, sebze, meyve, ekmek, tüp, ocak, çamaşır makinesi, yatak, battaniye, yorgan ve yastık ile giysileri, köylülere dağıtılmak üzere muhtar Şeref Çetin'e teslim etti. Toplanan yaklaşık 5 bin lira da köye yapılacak yardımlar için açılan banka hesabına yatırıldı.
Ziyaret sırasında köyde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit de yardım malzemelerinin tesliminde yer aldı.
Vali Ümit, köyün temel ihtiyaçlarını karşılamak için dernek tarafından çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Kendi aralarında bu köyümüze iletilmek üzere yardım toplamışlar. Hem finansal olarak hem de evlerin temel ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmışlar." dedi.
Kış mevsiminin yaklaştığına işaret eden Ümit, "Sobalar yanmaya başlayacak. Baca yangınlarına karşı tedbir almak gerekiyor. Bununla ilgili yaklaşık 1,5 ay önce bütün ilgili kişi ve kurumları uyarmıştık. Her yıl en az bir kere bacaların temizlenmesi gerekir ki herhangi bir yangına neden olmasın." diye konuştu.
Ümit, köylerdeki elektrik tesisatının kapasiteyi karşılamakta yetersiz olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı olması lazım. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza gerekirse biz de yardım yapabiliriz. Durumu iyi olanların, evlerinin elektrik tesisatını ve şebekelerini gözden geçirmek suretiyle yenilemelerinde fayda var. Her şeyden önce güvenlik ve sağlık. Bu konuda tedbirlerimizi almamız lazım. Yangınlara baktığımızda, ahşap evlerin çoğunluğunda çıkış sebebi elektrik şebekesi olarak karşımıza çıkıyor."
Dernek başkanı Otacıoğlu da köy sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Bizler de elimizden geldiği kadar ilk etapta kullanılabilecek eşyalar ile gıda ve giysi yardımı topladık. İnşallah evleri yapıldığında yine elimizden geldiği kadar takviye ederiz." ifadelerini kullandı.
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