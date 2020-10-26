Bolu'da yangın çıkan köyde enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Ekipler, dün yoğun mücadele sonucu söndürülen yangının ardından bölgede iş makineleri yardımıyla çalışma yürütüyor.

Evleri yanan bazı aileler geceyi, AFAD tarafından köyün yakınındaki arazide kurulan çadırda geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde yangın bölgesine gelen aileler, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Köylüler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespiti yapılacak.