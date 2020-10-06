Bolu'da yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisinde 27 Eylül'de çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında geniş bir alan zarar gördü.

Bölgenin ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bölgede yolların iş makineleriyle açılmasının ardından yanan ağaçların temizlenmesi için çalışma yapılacak.

Bölgenin yeşillendirilmesi için gerekli ortamın sağlanmasının ardından 2021 yılının bahar aylarında ağaçlandırma çalışması yapılacak. Ağaçlandırma çalışmasının 2021 yılının sonbaharında tamamlanması hedefleniyor.