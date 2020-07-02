Bolu'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.E. (28),K.H. (27) ve H.E.E'nin (26) savcılık sorguları sürüyor.

Polis ekiplerinin firari şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.