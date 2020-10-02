Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki yol uygulamasında bir otomobili durdurdu.

263 gram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki Batuhan G. (25),Eray İ. (32) ve Mutlu Ö. (28),gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.