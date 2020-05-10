Bolu'da sokak ve caddelere sessizlik hakim

AA

ZonguldakKovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Şehrin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önünün yanı sıra park ve sahillerde boş kaldı. İstisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermeyen ekipler, denetimlerini sürdürüyor.- DüzceDüzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddelerinin yanı sıra Spor Sokak'ın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla şehrin en işlek meydan ve caddelerinde sakinlik yaşanıyor.Kentte pazar günü ve güneşli bir hava olmasına rağmen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evde kalmayı tercih etti.Şehir içi ulaşımın ana arterleri olan güzergahlar büyük oranda boş kaldı.- BoluBolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyduğu görüldü.Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır Mahallesi ve Atatürk Orman Parkı'nda vatandaşların çağrıya uyduğu zorunlu olarak dışarıda olanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği görüldü.Kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekipleri tarafından kontrol ve denetimler devam ediyor.Yapılan kontrollerde kurallara uymayanlara polis ekipleri tarafından idari cezalar takdim ediliyor.